Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів, що Трамп хоче за гроші гарантувати безпеку в Ормузькій протоці, тільки ось не вийде, тому що США далеко, а Іран близько, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як розповідає експерт, Трамп офіційно повідомив, що тепер керуватиме Ормузькою протокою, тобто США контролюватимуть Ормузьку протоку як ангел-охоронець, а арабські країни повинні платити за те, щоб їх судна пропустили.

«Скільки коштує кохання? Скільки коштує ангел-охоронець? Виявляється, все за бакшиш. Слухайте це як монетка Харона. Потрібно дати монетку, щоб переплисти через Стікс. Інакше ніяк. А на вході до раю стоятиме з ключами апостол Петро і квитки продавати. Ну, а що? Стоїть і квитки продає, каже, зараз відчиню ворота до раю. І ось Трамп вирішив стати ангелом-охоронцем Ормузької протоки і братиме гроші», – коментує Михайло Шейтельман.

У цій ситуації, зазначає експерт, Трамп навіть нагадує путіна, який теж у паніці змінює цілі війни як рукавички. Тобто, пояснює він, спочатку у путіна ціллю була демілітаризація України, потім друга ціль, потім восьма ціль, так само і Трамп спочатку хотів позбавити Іран ядерної зброї, зупинити його програму балістичних ракет і бажано, але не обов'язково змінити владу аятол на світську владу, тобто не йшлося про те, щоб захопити Ормузьку протоку і брати гроші за прохід суден арабських країн.

«Але мені здається, що це безнадійна історія. Америко, ти далеко. І як ти контролюватимеш Ормузьку протоку, якщо в тебе з одного боку, як і раніше, залишиться Іран, з якого прилітатимуть дрони по цих самих суднах? І що? І тобі скажуть: «Ти погана криша, Трамп. Мало того, що ти влаштувався тут, вирішив бути кришою, то ти ще й погана криша, яка протікає». Ось така виникне ситуація, мені здається, в Ормузькій протоці. Даремно старенька чекає на сина додому. Даремно Трамп чекає на Ормуз у Білому домі», – пояснює Михайло Шейтельман.

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