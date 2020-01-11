Один день на Меркурии длится 1408 часов. То есть столько же, сколько понедельник на Земле

- Фу, ты курила?

- Но я же курю электронные сигареты!

- Какой кошмар, как будто с пароваркой поцеловался!

***

- Вась, а чего твоя телка такая надутая?

- А она резиновая...

***

Доктор выписывает рецепт и говорит:

- Таблетки принимать семь раз в день после еды.

Пациент охает:

- Боже, да где я возьму столько еды!?

***

- Извините, а какой здесь пароль от вайфая?

- Это же похороны!

- "Похороны" с маленькой или большой?

***

- Однажды мне учительница за сочинение поставила двойку.

- Почему?

- Просто на тему "Как я провел лето?", я написал: "Спасибо, хорошо!".

***

- Чего бы такого съесть, чтобы не поправиться?

- Посмотри в холодильнике, там как раз этого много.

- Чего?

- Ничего.

***

Звонок в дверь. Жена спрашивает:

- Это ты?

- Боюсь, что я... - отвечает муж.

***

Прикольная сейчас мода у молодежи: голые щиколотки, а на шее плед. Он, видимо, нужен, чтобы впитывать сопли. Другого объяснения я не нашел.

***

- Гражданин, что за таблетки выпали у вас из кармана?

- Это не мое! Вы мне их и подкинули!

- Но-шпу?

***

Придется теперь осваивать корейскую кухню. У нас осталась морковка и собака.

***

- Что отличает женщину в разъяренном состоянии от ротвейлера?

- Правильно, губная помада.

***

- Мне не нравится, как ты меня игнорируешь!

- Скажи, как тебя игнорировать, чтоб тебе нравилось?

***

Напомним, Путин напугал новой внешностью в Турции.

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