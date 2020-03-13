Над российским президентом Владимиром Путиным продолжают насмехаться в социальных сетях

Об этом пишет Politeka.net.

Поводом для появления едких комментариев стало заявление пресс-секретаря президента РФ о том, может ли Владимир Путин быть заражен коронавирусом.

Соответствующую публикацию в своем микроблоге Twitter опубликовал кремлевский пропагандист Дмитрий Смирнов.

"Песков на вопрос «Сдавал ли Путин сдавал анализ на коронавирус?»: Информация о здоровье президента — это не то, что предназначено в деталях для широкой публикации. Президент работает на полную катушку как всегда. Все, что нужно для защиты президента, все делается", - говорится в публикации.

Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и предположили, что Владимир Путин явно болен и эту информацию Кремль скрывает.

"Ну если за нацлидером горшок носят на зарубежных гастролях в целях секретности, куда уж нам сиволапым о его драгоценном здоровье знать", "Охренеть,судя по ответу Путин явно заражен", "Охренеть,оказывается работодатель, (в данном случае народ Российской Федерации), не может знать о здоровье своего подчинённого", "Да/нет просто сказать нельзя?", "А для остального народа что делается...господин Песков не сообщил...?", " "Есть Путин - есть Россия! Нет Путина - нет и России!" Оптимизация однако...", - написали они в комментариях.

До этого мы писали, что российский президент Владимир Путин стал героем новой политической карикатуры. В привычном для себя стиле Владимира Путина и Александра Лукашенко решил высмеять российский художник Сергей Елкин.

Он решил изобразить президентов РФ и Беларуси в виде спортсменов, которые соревнуются на лыжах.

"Никаких уступок по пошлинам на нефть. Финиш", - говорится в подписи к карикатуре, на которой Александр Лукашенко обгоняет своего коллегу из Кремля.

Пользователи с юмором отреагировали на карикатуру и отметили, что Владимира Путина обставили даже приближенные торговые партнеры.

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы.