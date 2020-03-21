Над российским президентом Владимиром Путиным продолжают ярко насмехаться в социальных сетях

Об этом пишет Politeka.net.

Поводом для появлениях едких комментариев стало свежее фото Владимира Путина и сирийского диктатора Башара аль-Асада.

Соответствующую публикацию в своем микроблоге Twitter опубликовал рядовой кремлевский журналист Дмитрий Смирнов.

«Путин и Асад обсудили ситуацию в Сирии: «В том числе стабилизацию обстановки в идлибской зоне. Владимир Путин поздравил Башара Асада с наступающим мусульманским праздником - Ночью вознесения пророка Мухаммеда», - сказано в подписи к публикации.

Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и отметили, что у Владимира Путина серьезные изменения во внешности.

"А Асад уже обнулился? Или только подумывает?", "Саудитов будет поздравлять?", "Что-то дед пятнами пошёл", "Ждём ночь вознесения Х*йла", "Одного роста!", "Почему Путин все время грустный, а Асад веселый?", "Трупные пятна пошли по ботоксному лицу дедули. Он уже заказал себе однушку под землей?", - шутят пользователи в комментариях под постом Смирнова.

Ранее мы сообщали, что российский президент Владимир Путин оконфузился очередным бредовым заявлением. На этот раз лидер Кремля взбесил россиян реакцией на то, что его в Российской Федерации часто сравнивают с царем.

Соответствующую публикацию в своем личном микроблоге Twitter опубликовал пропагандист Дмитрий Смирнов.

"Как относитесь к тому, что вас называют царём? Путин: Ну это не соответствует действительности. Я же работаю каждый день, я не царствую. Царь сидит, сверху посматривает и говорит: вот прикажу, и сделают. А сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало. Я работаю каждый день", - говорится в публикации.

Пользователи гневно отреагировали на пост Смирнова и назвали Владимира Путина застенчивым воришкой. Другие предположили, что президент тяжело болен и ему нужно срочно обратиться к врачам.

Напомним, боевые бабки Путина показали метод спасения от коронавируса

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