Военный эксперт Олег Стариков рассказал, что происходит на самых сложных направлениях на фронте, и объяснил, почему кил-зоны не стали панацеей и как россияне их проходят, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам эксперта, самая тяжелая ситуация сложилась на Покровском, Мирноградском и Купянском направлениях, идет фрагментация очагов обороны, которые уже перешли в разряд очагов сопротивления. Одновременно с этим, добавляет он, медленно, но с постоянным нарастанием возник тактический кризис и на Восточно-запорожском направлении, которое можно называть Гуляйпольским направлением. И проблема, объясняет эксперт, в том, что расстояние между этими точками напряжения большое, перебрасывать резервы для локализации кризисов сложно.

«Поставив всю стратегию на «стену дронов», ВСУ оказались не в состоянии противодействовать такой тактикой, для чего необходима маневрировать по внутренней дуге. У нас это получалось еще до недавнего времени. Таким образом стратегия ведения боевых действий противникам начало давать свои преимущества над тактикой ВСУ, которая предполагает оборонительные бои в глухой обороне с надеждой, что дроны выведут все ресурсы вооруженных сил рф и кремлю нечем будет воевать», – объясняет Олег Стариков.

«Стена дронов», утверждает он, очень эффективна, но на открытых просторах в ясную погоду и когда противник наступает боевыми порядками времен Второй мировой войны. Однако, констатирует эксперт, войска рф нашли способ преодолеть эту кил-зону методом просачивания, поэтому в городе эта тактика не эффективна.

«А опыт войны показывает, что, как только противнику удается закрепиться в населенном пункте, он сразу же подтягивает дроноводов. Их задача стоит уже в охоте на наших дроноводов. Другими словами, «стену дронов» в городе построить невозможно, а над этим никто из нашего командования, особенно из Сил беспилотных систем, не подумал», – заключает Олег Стариков.

Как сообщала Politeka, Умланд объяснил, почему ограничение демократии сейчас исключительно из-за войны.

Также Politeka писала о том, что Разлуцкая рассказала, как выстроить наступательную языковую политику.