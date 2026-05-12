Одеська міська рада знову опинилася у центрі скандалу через впровадження систем оповіщення. Протягом останніх років посадовці, відповідальні за цивільний захист населення, не вживали системних заходів щодо забезпечення безпеки міста, що є особливо критичним на тлі постійних обстрілів і загрози для життя мирних громадян, включно з дітьми.



Як стало відомо, КУ «Муніципальна варта», яка перебуває у статусі припинення та куратором якої є тимчасово виконуючий обов’язки заступника міського голови В. Криленко, 22 квітня 2026 року уклала договір із ПрАТ «Діпрозв’язок» вартістю 900 тис. грн на розробку проєкту з улаштування МАСЦО. Пропозиції інших компаній, вартість яких не перевищувала 200 тис. грн, до уваги не приймали. Договір було засекречено, що, за оцінками експертів, порушує чинне законодавство: для засекречування МАСЦО необхідно, щоб відомості відповідали «Зводу відомостей, що становлять державну таємницю», затвердженому наказом від 23.12.2020 №383, проте таких відомостей у документі немає.

З надійних джерел відомо, що у проєкті передбачено використання обладнання ТОВ «НВФ «Бранд Майстер». Раніше цей виробник встановлював системи оповіщення у Ржищеві та Вишневому Київської області, а також планує постачання до Кременчука. Відповідно до інформації правоохоронних органів, через непрацездатність обладнання було порушено кілька кримінальних проваджень: №42025112200000011 від 07.02.2025, №12026110000000212 від 24.02.2026, №42024170000000145 від 03.12.2024 за ознаками правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367 та ч. 2 ст. 364 КК України.

На початку травня Бучанська окружна прокуратура Київської області, відповідно до ухвали суду від 16.04.2026 у справі №369/6970/26, провела огляд систем оповіщення у м. Вишневе та виявила ряд недоліків і невідповідностей вимогам чинного законодавства: відсутність інтеграції з ТАСЦО, відсутність додаткового каналу зв’язку, сервер розміщений у комерційній структурі, а сигнал про надзвичайну подію надходить із невизначеного джерела.

Раніше, у 2024 році, Одеська міська рада вже закуповувала системи оповіщення ТОВ «Агні Інжиніринг» на десятки мільйонів гривень. За цим фактом прокуратура проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023163030000134 від 05.12.2023 за ч. 4 ст. 191 та ч. 3 ст. 358 КК України. На сьогодні обладнання виявилося непрацездатним.

Керівництво Одеської міської військової адміністрації поки не вживає заходів щодо вирішення ситуації, яка потенційно може призвести до додаткових збитків місцевому бюджету.







Громадськість закликає до прозорості закупівель та уважного контролю за ефективністю використання бюджетних коштів.