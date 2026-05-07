Як повідомляє екс-нардеп Ігор Мосійчук, за спробою віджиму ТОВ “Пансіонат “Карпатські Зорі” може стояти претендент на посаду директора АТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) Костянтин Шабуняєв.

Про це пишуть Українські новини.

За інформацією екс-нардепа, Пансіонат “Карпатські Зорі” був побудований на землі, що належить приватним особам - подружжю Андрію та Ользі Николюк та довгий час мав відношення до ОПЗ.

ОПЗ інвестував у проект більш ніж 90 млн доларів, а керівництво заводу, в тому числі і член правління, директор з персоналу та соціальних питань ОПЗ Костянтин Шабуняєв були частими гостями Пансіонату.

ФОТО: Розпорядження ОПЗ про відрядження Костянтина Шабуняєва до Пансіонату Карпатські Зорі

Водночас, за інформацією Мосійчука, після чергових відвідин пансіонату представниками керівництва заводу – до сім’ї Николюк почали надходити пропозиції відмовились від активу. Відповідні аудіозаписи Мосійчук опублікував на своєму ТГ-каналі.





“Спочатку, восени минулого року, Андрію Николюку пропонували продати актив за відносно символічні кошти. Він відмовився. Далі “пропозиції” несли в собі систематичний характер: приїжджали “гості”, нагнітали ситуацію, розповідали, що й так активу він позбудеться, так як важелі впливу в них є.

На одній з таких зустрічей групи “настирливих осіб” був присутній сам Шабуняєв - за, наскільки відомо - ініціативи якого і відбувається весь “процес” переконування Николюків переписати Карпатські Зорі на інших осіб.

Чому Шабуняєв такий настирливий і так поспішає? Ймовірно, причиною цього є те, що невдовзі, не пізніше 19 травня його мають призначити директором Одеського припортового заводу… після цього він повинен підготувати ОПЗ до аукціону, який планують провести вже в липні-серпні цього року.

Відповідно, можна припустити, що пансіонат Карпатські Зорі та ОПЗ мають між собою якісь зв’язки, якими й намагається скористатись Шабуняєв до моменту, коли сам завод ще не перейшов до власника, що виграє аукціон.” - зазначив Мосійчук.