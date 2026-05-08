Експрокурор Станіслав Броневицький вважає, що керівники САП та НАБУ Клименко і Кривонос встановили ручне керування над антикорупційними структурами. Вони збудували чітку вертикаль, яка підпорядкована політичним інтересам та виключає самостійність прокурорів і детективів. Про це він заявив, відповідаючи на запитання Олексія Гончаренка, голови тимчасової слідчої комісії ВР з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану.



«Те керівництво, яке є, точно веде і САП, і НАБУ не туди», – заначив Броневицький.

За його словами, з приходом Олександра Клименка у серпні 2022-го прокурори САП перетворилися на «ручки», що підписують документи за вказівкою керівника та детективів НАБУ.

«Прокурорів позбавили самостійності та можливості не погоджуватись із детективами. Зараз прокурор САП як окрема фігура не є незалежним – він залежить від керівництва», – повідомив експрокурор САП.

Він навів приклади тиску на прокурорів: Хить не погодився з позицією Клименка по одній зі справ й його звільнили за надуманими причинами із САП. Так само звільнили прокурора Омельченка, який погодив відправку телефона Князєва на експертизу до Польщі, сказав він.

Відповідаючи на запитання щодо директора НАБУ Семена Кривоноса, Броневицький наголосив, що ставиться до нього негативно, оскільки за часи його керівництва Бюро стало максимально політизованим.

«Формально директор НАБУ не є керівником органу досудового розслідування. Але реально вся вертикаль у НАБУ вибудувана паном Кривоносом. Відповідно, він знає все, що там відбувається. Йому доповідають про кримінальні провадження», – констатував він.

Колишній прокурор САП нагадав про «зливи» інформації з НАБУ, які, за висновком аудиту, є хронічною проблемою для Бюро, за яку жодного співробітника НАБУ не було притягнуто до кримінальної відповідальності. Він назвав таку ситуацію «принизливою» для органу досудового розслідування.

Він окремо зупинився на скандалі щодо фіктивного усиновлення Кривоносом дитини, щоб уникнути увʼязнення за підкуп виборців, а також – на кримінальній справі щодо хабаря, фігурантом якої є директор Бюро, та його махінаціях із землею в Обухівському районі Київщини.

На його думку, конкурсна комісія з відбору очільника НАБУ була прихильна до Кривоноса, тому не дослідила цієї інформації, а сам він максимально уникнув чітких відповідей під час співбесіди.

Окрім того, Броневицький наголосив, що заступник Кривоноса їздив по регіональних відділеннях НАБУ з рекомендаціями не реагувати на негативну інформацію про директора Бюро.

«Мені відомо, що пан Гюльмагомедов їздив, зокрема, до Львівського територіального управління НАБУ, в якому спілкувався з детективами та передавав прохання про те, щоб ніяк не реагувати на інформацію про пана Кривоноса, про його причетність до можливої корупції в Обухівському районі та про усиновлення дитини, щоб уникнути кримінальної відповідальності», – констатував він.

Підсумовуючи сказане, голова парламентської ТСК Олексій Гончаренко запросив керівників НАБУ та САП на наступне її засідання, а також повідомив про те, що озвучена інформація буде передана до правоохоронних органів.

«Звертаюсь до керівників НАБУ та САП, панів Кривоноса та Клименка, і запрошую їх на наступне засідання ТСК. Ми хочемо почути позицію керівництва антикорупційних органів щодо всього того, що було озвучено сьогодні на засіданні. Також відповідна стенограма нашого засідання буде направлена в правоохоронні органи», – заявив він.