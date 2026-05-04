У кількох громадах Київської області та інших регіонах України виявлено факти перевитрат бюджетних коштів на улаштування систем оповіщення на обладнанні компанії ТОВ «НВФ «Бранд Майстер», яке не відповідає нормам чинного законодавства та виявлені факти його непрацездатності.



Згідно з ухвалою суду від 16.04.2026 року у справі №369/6970/26, в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №42025112200000011 від 07.02.2025 та №12026110000000212 від 24.02.2026, була створена комісія за участю представників прокуратури, ДСНС, Департаменту цивільного захисту Київської обласної військової адміністрації та незалежних експертів для перевірки систем оповіщення у місті Вишневе.



Під час огляду встановлено, що обладнання ТОВ «НВФ «Бранд Майстер» не відповідає Постанові КМУ від 27.09.2017 №733 та Наказу МВС від 08.02.2018 №93: відсутня інтеграція з ТАСЦО, додатковий канал зв’язку, сервер розміщено не в громаді, а в комерційній структурі, а сигнал про надзвичайну подію отримується з невизначеного джерела. Така сама ситуація зафіксована в громадах Гатне та Ржищів Київської області, що призвело до перевитрат бюджетних коштів у особливо великих розмірах.

Правоохоронними органами отримано ухвали суду на проведення слідчих дій в рамках розслідування кримінального провадження № 12026110000000212 від 24.02.2026., щодо впровадження систем оповіщення в громадах Ржищів та Гатне Київської області. В цих громадах було улаштовано системи оповіщення на обладнання компанії ТОВ «НВФ «Бранд Майстер».

Також досудове розслідування триває у кримінальному провадженні №42024170000000145, відомості про яке внесено до ЄРДР 03.12.2024, за фактом перевитрат при улаштуванні систем оповіщення в місті Кременчуці на 66 млн грн (UA-2025-12-25-004756-a), де також закуповувалося обладнання ТОВ «НВФ «Бранд Майстер».

У місті Черкаси проєкт з улаштування систем оповіщення на обладнанні ТОВ «НВФ «Бранд Майстер» розроблено компанією ТОВ «Смарт Сінерджі» (код ЄДРПОУ 38997621). Органи місцевого самоврядування свідомо погоджували використання даного обладнання у проєктах та його закупівлю за завищеними цінами, незважаючи на його непрацездатність. Це вже призвело до багатомільйонних збитків для громад та потенційно може спричинити збитки в Черкасах, Кременчуці та інших містах, де передбачено закупівлю систем ТОВ «НВФ «Бранд Майстер».

За наявною інформацією, у компанії фактично відсутні виробничі потужності, що ставить під сумнів подальше впровадження їх обладнання у державних проєктах.