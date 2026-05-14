П’ятирічна монополія родини Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука на контроль над Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка ліквідувалась завдяки останнім рішенням Міністерство освіти і науки України, яке зняло кандидатуру скандального екс-ректора Володимира Бугрова з майбутніх виборів ректора Університету.





Після виявлення порушень в процесі підготовки виборів ректора і перенесення їх на жовтень 2026 року, Міносвіти виконало вимогу Закону України «Про вищу освіту» і зняло Бугрова з виборчих перегонів. Минулого місяця Бугров програв апеляцію і суд притягнув його до адміністративної відповідальності за приховування майна і коштів під час подання щорічної декларації. Закон забороняє участь у виборах ректора закладу вищої освіти особі, яка за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення.

Таким чином Міносвіти завдало подвійного удару по контролю Стефанчука за Університетом: виявило підготовлені командою Бугрова-Стефанчука фальсифікації виборів і вибори перенесло, а підконтрольного Стефанчуку скандального кандидата Бугрова, якого він захищав від чисельних корупційних і сексуальних скандалів, зняло з виборів.

Проте ще рано говорити про втрату Стефанчуком Університету Шевченка, в якому він залишається головою Наглядової ради, а велика частина інфільтрованих туди представників його сім’ї та бізнес-партнерів залишається на різних посадах. Також в Університеті працює та навчається майже вся сім’я Стефанчука – дружина, дружина брата та син.

До цього часу посаду помічника ректора Університету Шевченка та професора кафедри цивільного права обіймає Наталія Кузнєцова, яка є давньою партнеркою і колегою Стефанчука. Кузнєцова разом з ним в інтересах фінансових та промислових корпорацій розробляла проєкт нового скандального Цивільного кодексу, прийняття якого в першому читанні в парламенті викликало масові протести по всій Україні.

Кузнєцова до того ж брала безпосередню участь в організації юридичного захисту Бугрова в судах та намагалась домовитись з суддями на його підтримку.

Однак не Бугровим єдиним. Коли стало зрозуміло, що Бугрова визнали корупціонером і знімуть з виборів, Кузнєцова разом зі Стефанчуком нашвидкуруч підготували альтернативних кандидатів, які в останній момент подали документи в Міносвіти.

Першим кандидатом стала Ксенія Смирнова - екс-проректорка з команди Бугрова. Вона за останні роки тісно увійшла в сім’ю та в бізнес-проєкти Стефанчука, а також долучилась до написання вже згаданого Цивільного кодексу.

В цьому контексті також варто згадати, що під тиском Стефанчука Університет другий рік поспіль висуває кандидатури Смирнової та дружина Стефанчука Марини Стефанчук на отримання державної нагороди – Національної премії України імені Бориса Патона.

Другою вимушеною кандидаткою, на яку Стефанчук робить ставку на виборах ректора, стала інша екс-проректорка Ганна Толстанова. Вона також була в команді Бугрова, але проводила самостійну політику, орієнтуючись на факультети та інститути природничого напрямку.

На відміну від Смирнової, яка не має підтримки в Університеті та прославилась хіба що поборами з керівників міжнародних проєктів, Толстанова за багато років роботи керівником Науково-дослідної частини Університету та профільним проректором виховала собі невелику групу підтримки. На відміну від Смирнової, Толстанова не тільки вимагала відкати, але й на взаємовигідних умовах залучала керівництво кількох факультетів та інститутів у грантові проєкти, зокрема Інститут високих технологій та Інститут психіатрії. Не для всіх такі умови були справедливими і партнерськими, тому окрім групи підтримки Толстанова нажила велику групу ворогів та конкурентів. І, що цікаво, Смирнова серед них.

Але зараз і Смирнову, і Толстанову об’єднує бажання реваншу під прапором голови Наглядової ради Університету Стефанчука, який тверезо оцінює шанси обох кандидаток. Без фальсифікації виборів або форс-мажорних обставин жодна з них не має шансів перемогти на виборах та очолити Університет.

Розуміючи це, Стефанчук почав консультації та пошук інших варіантів залишити контроль над Університетом. Основним варіантом розглядається скасування виборів ректора та реалізація в Університеті експериментального проєкту Міносвіти, за умовами якого ректор не обирається колективом, а призначається Наглядовою радою.

А Наглядову раду Університету Шевченка, як вже згадувалось, очолює автор проєкту Цивільного кодексу Руслан Стефанчук...