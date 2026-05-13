Поки Міністерство культури запускає процес реорганізації “Харківського національного академічного театру та балету ім. Лисенка” з державного підприємства на державне некомерційне товариство, керівництво театру проводить тендер з явними ознаками порушень. І на чималу суму - понад 30 млн грн.



Про це пише сайт Акценти.

У серпні 2025 року ХНАТОБ за результатами тендеру уклав угоду на суму понад 34,5 млн грн на модернізацію системи протипожежної безпеки, сигналізації та оповіщення. Примітно, що це була вже друга спроба закупити ці послуги - у 2024 році оголошувався аналогічний тендер, але його врешті було відмінено з причини зменшення фінансування.

І у 2024 оці, і у 2025 переможцем тендерів ставала ТОВ “Охорона мастерс”. При цьому перемогти цій компанії не заважали навіть економічно найменш вигідні пропозиції. І під час першого, пізніше скасованого тендеру, і під час другого - “Охорона мастерс” ставила найвищу вартість послуг. При цьому різниця між конкурентами становила кілька мільйонів. Якщо під час першого тендеру “Охорона мастерс” хотіла за свої послуги 31,5 млн грн (конкуренти готові були виконати ці роботи за 24,6 млн грн), то під час другого тендера компанія запропонувала 34,6 млн грн, а конкуренти - 26,23 млн грн. Тобто різниця у 8,5 мільйонів гривень, які бюджет міг зекономити. Але зрештою інші учасники або відмовились, або їх пропозиції були відхилені.

Скидається на тендер “під своїх”. Аналіз документації це підтверджує.

Компанія “Охорона мастерс” у поданих на тендер документах вказала - 7 працівників відповідної кваліфікації - з них лише один штатний працівник! Також у 5 працівників досвід роботи менше року.

Але далі цікавіше. Компанія прорахувала скільки часу їй потрібно для виконання робіт - загалом понад 57 тисяч людино-годин. Врешті у договорі на роботи заклали дещо скромніші 52 тисячі 241 годину. Якщо ж розділити це на сімох працівників, які мали виконувати роботи, то виходить кожен з них мав працювати по 7 463 години, тобто майже 311 днів, точніше діб на кожного працівника. Майже рік! На кожного! І це при тому, що обсяг робіт мав бути виконаний до кінця 2025 року, а договір був укладений у серпні.

Для чого це робиться? Все просто - таким чином значно завищується вартість робіт.

Аналіз тендерів у яких брала учать компанія ТОВ “Охорона мастерс” показує, що паралельно з виконанням робіт у ХНАТОБ вони виконували роботи ще щонайменше за чотирма тендерами. Тобто, або за 7 працівниками ховається ціла субпідрядна мережа, яку просто не хочуть відображати у документах або це схема із завищення вартості робіт, виконання ких може виявитися цілком або ж частково фіктивним.

Хто ж стоїть за ТОВ “Охорона мастерс”?

Звісно така ситуація не могла не привернути увагу журналістів та громадськості і людям стало цікаво, хто ж стоїть за компанією, яка силами сімох працівників за 5 місяців готова виконати роботи на які відведено мало не сім років.

ТОВ “Охорона мастерс” зареєстрована у Харкові 9 років тому. Її керівником на сьогодні є Босий Микола Олексійович. Також він є керівником ТОВ “Охорона мастерс сервіс”, яка виступала субпідрядником в реалізації робіт за тендером ХНАТОБ. Під керівництвом Босого також працює “Охорона мастерс безпека”.

Сам Босий виступав боржником у справах про заборгованість зі сплати за електроенергію. Але цікаво інше - бенефіціаром обох фірм виступає Косолапов Віктор Олександрович - це власник цілої мережі компаній у сфері охорони та послуг з безпеки. Але цей “магнат від охорони” паралельно має ФОП на… роздрібну торгівлю. Цікаво навіщо це йому? Адже справи у компаній ніби йдуть непогано: фірми або виграють тендери у державних чи комунальних установах або ж надають послуги приватному бізнесу. З'ясувалося, що ймовірно, Косолапов торгує на ринку Конний у Харкові, а власником охоронного бізнесу міг бути “призначений” для прикриття.

Виявилося, що ще у 2017 році Косолапов позичив 320 тисяч гривень Клавдії Шовкопляс - дружині такого собі Миколи Івановича Шовкополяса. Останній тривалий час працював керівником Управління Державної служби охорони при ГУМВС України у Харківській області, а пізніше керівником комунального підприємства “Муніципальна охорона” Харківської міськради.

Зараз Микола Шовкопляс очолює “Харківську обласну організацію роботодавців у галузі безпеки”, засновниками якої виступає колись очолюване ним КП “Муніципальна охорона” та ТОВ “Охорона і безпека плюс”.

Безпосередньо Шовкопляс не пов'язаний з компанією “Охорона мастерс”, але очевидним є те, що компанія користується чиєюсь підтримкою. І ймовірно особою, яка стоїть за фірмою, що регулярно виграє тендери у сфері пожбезпеки і не лише, може бути саме Шовкопляс.

На це вказує його тривалий досвід роботи у сфері безпеки та пов'язаність з Косолаповим, на якого зареєстровані щонайменше 11 фірм, які надають охороні послуги та послуги у сфері безпеки. Є і компанії із засновників яких Косолапов вже вийшов і саме одна з таких фірм додатково підтверджує зв'язок Косолапова з колишнім очільником мунохорони Харкова Шовкоплясом. Так кілька років тому Антимонопольний комітет виявив змову ПП “Охорона і захист”, засновником якої тоді виступав Косолапов, з КП “Муніципальна охорона”, очолюване Шовкоплясом. Підприємства, які нібито конкурували у тендері, насправді працювали за однією адресою. Зараз “Охорона і захист” вже змінила назву, вид діяльності та засновників. Але натомість за деякий час після розслідування АМКУ Косолапов заснував ПП “Охоронне Агентство “Охорона та захист”, яке має спільний номер телефону з “Харківською обласною організацією роботодавців у галузі безпеки” Шовкопляса.

Отже, складається враження, що в Харкові діє ціла мережа компаній, деякі з яких доволі регулярно виграють тендери у сфері безпеки завдяки тому, що за ними стоїть Шовкопляс, який багато років фактично відповідав за охоронну сферу на рівні міської влади. І мало того, що виграють - так ще й явно порушують вимоги тендерного законодавства.

Тендер ХНАТОБ лише один приклад завищення вартості робіт - ще кілька виявлених нами тендерів містять подібні маніпуляції з людино-годинами. Такі можуть вчинятися з метою завищення загальної вартості робіть, а це вже підпадає під статтю 191 Кримінального кодексу України про привласнення, розтрату або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем. Зважаючи на значні суми, явну змову та те, що дії вчинені в умовах воєнного стану - вони підпадають під частину 4 191 статті ККУ і можуть каратися позбавленням волі на строк до 8 років із забороною обіймати посади чи займатися певним видом діяльності.

Журналісти підготували звернення до відповідних органів де виклали виявлені нами факти і вимагають провести ретельне розслідування з метою виявлення усіх можливих порушень, осіб, які до них причетні, з метою подальшого притягнення їх до відповідальності.

Вказані фірми встановлюють та модернізують системи протипожежної безпеки у місті, яке регулярно піддається атакам ворога. І якщо заявлені ними роботи фіктивні або ж проводилися з порушеннями, то, на жаль, лише питання часу коли ці системи не спрацюють належним чином.