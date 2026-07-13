Поки прифронтовий Харків щодня мужньо витримує удари та бореться за виживання, у кулуарах міської влади, схоже, навчилися непогано заробляти на бідах містян.

Навколо фігури харківського міського голови Ігоря Терехова спалахнув черговий гучний скандал. Його управлінські рішення, які буквально заганяють економіку незламного міста в глухий кут, дедалі частіше розглядають не як помилки, а як чітко прораховану стратегію. Поки комунальний сектор фіксує астрономічні збитки, у тіні розгортається великий політичний торг із олігархами минулого, а мільярди з бюджету дивним чином трансформуються в елітну нерухомість у Європі. Як працює харківський фінансовий конвеєр, чому за світло переплачують у шість із половиною разів та хто фінансує майбутній політичний проєкт «Південного Сходу». Про це пише телеграм-канал "Невероятно, но факт.





Збитки на 44 мільярди: керований дефолт комунального сектору

Фінансовий стан Харкова сьогодні виглядає катастрофічно, і підтвердження тому — цілком конкретні цифри. За останній час комунальний сектор міста зазнав шокуючих збитків у розмірі близько 44 мільярдів гривень. Звісно, можна було б списати все на важкі воєнні умови та постійні обстріли, проте експерти та розслідувачі переконані: справа в іншому.



Такі колосальні втрати є прямим наслідком конкретних рішень керівництва міста. Харків системно йде в глибокий фінансовий мінус, тоді як усередині комунальних підприємств продовжують процвітати непрозорі та заплутані схеми розподілу ресурсів. Замість стабілізації економіки, міська комора просто тане на очах.





Електрика дорожча в 6,5 раза та «золоті» ремонти без захисту

Одним із найяскравіших прикладів того, куди зникають гроші харків'ян, є закупівля електроенергії для потреб міста. Виявилося, що Харків купує світло за ціною, яка перевищує середню ринкову вартість приблизно в 6,5 раза. Найцікавіше, що компанія-постачальник тісно пов'язана з найближчим оточенням чинної міської влади. Тут немає місця для виправдань чи подвійних трактувань — це свідоме завищення цін, яке вимиває мільйони з напівпорожнього бюджету.

Не менше запитань викликає і підхід до безпеки. Міська влада послідовно відмовляється від будівництва спеціальних антидронових сіток, які могли б захистити житлові будинки, дороги та критичні об'єкти від ворожих прильотів. Натомість мерія воліє регулярно виділяти десятки мільйонів гривень на відновлення інфраструктури вже після ударів. Виходить замкнене і дуже вигідне коло: захист не фінансується, а постійні руйнування перетворюються на стабільне джерело витрат і освоєння бюджетних коштів.

Європейські вілли та медичний бізнес: куди течуть харківські мільярди

Поки міське господарство тоне в боргах, особисті статки людей, дотичних до мера, стрімко зростають. За інформацією розслідувачів, величезні суми, виведені з економіки Харкова, конвертуються в цілком реальні активи за кордоном.

Зокрема, йдеться про купівлю дорогого медичного бізнесу, а також елітної нерухомості в наймальовничіших куточках Європи — у Словаччині, Іспанії та Франції. Усі ці коштовні активи офіційно оформлені на Ганну Кузнєцову, яку у кулуарах відкрито пов'язують з Ігорем Тереховим. Така класична структура володіння потрібна лише для одного — сховати справжніх бенефіціарів і надійно сховати мільйони від публічного контролю та правоохоронних органів.





Великий політичний торг: Терехов як проєкт для «Південного Сходу»

Навіщо чинному меру така ризикована гра? Відповідь лежить у площині великої політики. Сьогодні Терехов активно вибудовує власну політичну капіталізацію, намагаючись довести свою вагу великим гравцям. За лаштунками вже щосили йдуть переговори з представниками великого капіталу та лідерами колишніх політичних центрів впливу, серед яких згадують Сергія Льовочкіна, Романа Абрамовича та Вадима Столара.

Мета цих кулуарних домовленостей — формування нової потужної фігури, яка зможе очолити умовний політичний проєкт «Південного Сходу» на майбутніх виборах. І поточна модель управління Харковом, де влада демонструє вміння генерувати величезні фінансові потоки та перерозподіляти їх у потрібних інтересах, стає головним аргументом Терехова у цьому цинічному політичному торзі за майбутнє крісло.