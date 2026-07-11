Безкоштовне житло для ВПО у Вінницькій області дозволяє переселенцям стабілізувати життя та відчути безпеку.

Українці можуть скористатися кількома пропозиціями у Вінницькій області, де надається безкоштовне житло для ВПО, передає Politeka.

Місцеві жителі та громади надають житло людям, які були змушені покинути свої домівки через бойові дії.

Один із варіантів розташований у селі Потоки Жмеринського району. Для переселенців доступний житловий будинок із чотирма кімнатами, у якому можуть розміститися близько п’яти осіб. Оселя обладнана пічним опаленням, має криницю, господарські споруди, погріб, присадибну ділянку та фруктовий сад. Водночас централізованого водопостачання і газу в будинку немає. Власники просять майбутніх мешканців підтримувати порядок та дбайливо ставитися до майна.

Ще одна можливість для проживання доступна безпосередньо у Вінниці. Там безкоштовне розміщення пропонують жінці з дитиною, без необхідності додаткових витрат на облаштування.

Також переселенців готові прийняти у селі Гонорівка Ямпільського району. Для родини пропонується будинок із чотирма кімнатами, водопостачанням, пічним опаленням, гаражем та земельною ділянкою площею близько 30 соток. Санітарні зручності розташовані на території подвір’я.

Фахівці зазначають, що варіанти безкоштовного житла у Вінницькій області доступні як у сільській місцевості, так і в обласному центрі. Умови проживання можуть суттєво відрізнятися, тому перед переїздом важливо уточнювати всі організаційні та побутові питання.

Оскільки база пропозицій регулярно оновлюється, переселенцям рекомендують стежити за новими оголошеннями та своєчасно контактувати з власниками житла для підтвердження актуальності інформації.

Експерти також радять не відкладати пошук, адже вільні місця можуть швидко знаходити нових мешканців і ставати недоступними для інших охочих.

Джерело: Допомагай

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит овочів в Вінницькій області: яка проблема знову з'явилася.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів і не лише: скільки виплатять у Вінницькій області.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Вінницькій області: де пропонують зарплатню від 30 тисяч гривень.