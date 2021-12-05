Популярная украинская певица Надя Дорофеева устроила танцы в теплом костюме и получила много комплиментов по поводу пластики и внешности.
Известная артистка помимо того, что много снимается в различных шоу, записывает песни и выпускает клипы, также активно ведет свои соцсети, передает Politeka.net.
На страницы Нади Дорофеевой в Инстаграм и Тик Ток подписаны в общем более восьми миллионов человек, которых она регулярно балует контентом.
В этот раз певица устроила танцы перед камерой. На артистке был теплый спортивный костюм. Красотка сделала себе макияж с акцентом на губы. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
"Мяу 💜", - написала Надя Дорофеева.
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Кадры быстро собрали более 60 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи Сети написали много комплиментов артистке, и не только.
"Тот, кого ты слушал в детстве снимает под то, что ты слушаешь сейчас", "Красная помада на Наде это лучшее, что может быть♥️", "НАДЯ!!! НАДЕНЬКА!! СРОЧНО!!! ВОПРОС ЖИЗНИ И... ЖИЗНИ! Шо за помада? Страх как красиво. Срочно хочу себе такую красоту😊", "Тебе идут черные волосы, тебе идет красная помада, тебе идет оверсайз, тебе идет фиолетовый ты красотка❤️👍", - написали пользователи Сети.
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