Известная хореограф Анна Карелина поделилась в сети кадром с паркета "Танців з зірками", на котором позирует во время выступления с Артуром Логаем.

Как сообщает Politeka.net, не так давно закончился очередной сезон развлекательного шоу "Танці з зірками", в котором победила пара актера Артура Логая и его партнерши Анны Карелиной. В своем Instagram танцовщица решила вспомнить паркет и поделилась свои любимым фото с проекта.

На фотографии Анна и Артур энергично танцуют, снимок прямо излучает бешеную энергию, которая чувствуется даже сквозь экран. Пикантности и жара этому фото добавляет откровенный наряд танцовщицы, в котором она вышла на паркет.

"Просто нравиться характер этого снимка", - подписала публикацию Карелина.

Пользователи тут же принялись комментировать фотографию, засыпая пару комплиментами: "Звезды", "Анечка – вы универсальный танцор! Для нас – лучшая во всех сезонах!", "О, эти шикарные ноги", "Шикарные", "Аня, Вы как с другой планеты, где живут только идеальные люди", "Красивые", "Моя пантера", "А я просто восхищаюсь вами!", "Милые".

Напомним, Актер и победитель "Танців з зірками" Логай рассказал о скандалах на съемках: "В кино работают тоже люди...".

Как сообщала Politeka, Логай назвал имя того, кто не поздравил его с победой на "Танцях з зірками": "Спасибо, что не подошел".

Также Politeka писала, что Партнерша Логая в "Танцях з зірками" показала, что творилось в закулисье финала: "Я не буду говорить".