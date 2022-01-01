Как передает Politeka.net, Злата Огневич, которую после финала шоу бросил ее избранник Андрей Задворный, заявила, что 2021 год стал для нее лучшим.
«Подвожу итоги года и смело скажу, что это лучший год из всех моих. Проект «Холостячка», шанс на миллион, который мне выпал. Я доверилась Вселенной и теперь точно знаю - всё было не зря, дальше только круче. Уже только за одно знакомство с @beschastna_tania я благодарю и радуюсь всем сердцем. Да и вся наша команда проекта #Холостячка!!! Я никогда и ни с кем круче Вас ещё не работала!», - отметила Злата.
Певица также прокомментировала свое душевное состояние.
«Я меньше контролирую процесс, а больше за ним наблюдаю. Действую из состояния расслабления, общаюсь с теми, кто действительно откликается, выбираю, отказываю и не даю непрошеных советов», - добавила звезда.
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