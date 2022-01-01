Как передает Politeka.net, Злата Огневич, которую после финала шоу бросил ее избранник Андрей Задворный, заявила, что 2021 год стал для нее лучшим.

«Подвожу итоги года и смело скажу, что это лучший год из всех моих. Проект «Холостячка», шанс на миллион, который мне выпал. Я доверилась Вселенной и теперь точно знаю - всё было не зря, дальше только круче. Уже только за одно знакомство с @beschastna_tania я благодарю и радуюсь всем сердцем. Да и вся наша команда проекта #Холостячка!!! Я никогда и ни с кем круче Вас ещё не работала!», - отметила Злата.

Певица также прокомментировала свое душевное состояние.

«Я меньше контролирую процесс, а больше за ним наблюдаю. Действую из состояния расслабления, общаюсь с теми, кто действительно откликается, выбираю, отказываю и не даю непрошеных советов», - добавила звезда.

Напомним, что Злата Огневич в одном халатике заговорила о радости для себя: "Сегодня вечер откровений...".

А еще Politeka писала, что Огневич после неудачи в "Холостячке" показала, как готовится к Новому году: кадры.

Также Politeka сообщала, что Огневич раскритиковали за вид в мини: "Слегка поднадоела...".