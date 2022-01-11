Известная украинская певица Светлана Лобода, которая давно строит карьеру в России, показала свою старшую дочку Евангелину на отдыхе за границей.

Как пишет Politeka.net, после новогодних корпоративов Светлана Лобода наконец-то отправилась отдыхать вместе с семьей. На свежих кадрах в Инстаграм она показала свою дочку Еву, которой в апреле исполнится 11 лет. Мама и дочь лежали на диванах, наслаждаясь отдыхом.

«Какое же это счастье- январь. Начинаю постить вам в ленту тепло) простите», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу теплых слов. Многие обратили внимание на то, что старшая дочка Лободы стала очень похожа на нее.

«Ева все больше становится похожа на Вас. Особенно взгляд», «Ева становится похожей на Вас.. замечали?», «Хорошего вам отдыха! Фото очень классные!», «Там, где Вы, всегда тепло», «Как всегда шикарные! Хорошего отдыха!», «Вот оно материнское счастье! Восхитительно!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Лобода показала, как младшая дочь относится к сестре: "Ой, какая Тилля...".

Еще Politeka писала, что Лобода рассказала о номере для украинцев, который обсуждают в сети: "Это шок".

Также Politeka сообщала, что Лобода прижала к себе старшую дочку: "Как на маму похожа".