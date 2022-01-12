Як пише Politeka.net, Світлана Лобода є популярною співачкою родом з України. Зірка була деякий час в цивільному шлюбі з танцюристом Андрієм Царем, від якого народила дочку Євангеліну, якій зараз 10 рочків. А вже в 2018 році у Світлани з'явилася друга дочка Тільда, ім'я батька якої зірка не розкриває громадськості. Зараз Світлана перебуває на відпочинку, куди взяла і дочку Єву. Зірка вирішила показати в сторіс Instagram, як виглядає підросла Малятко.
На кадрах 10-річна дівчинка була у футболці та окулярах. Єва сміялася, вражаючи танцями. Малятко підспівувала, поки мама сміялася на камеру і знімала дочку.
"Я в шоці", - сказала Лобода в кінці.
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А вже на наступному сторіс Світлана показала себе, з'явившись в топіку і стильних окулярах.
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