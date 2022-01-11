Як пише Politeka.net, після новорічних корпоративів Світлана Лобода нарешті вирушила відпочивати разом з сім'єю. На свіжих кадрах в Instagram вона показала свою дочку Єву, якій у квітні виповниться 11 років. Мама і дочка лежали на диванах, насолоджуючись відпочинком.
"Яке ж це щастя - січень. Починаю постити вам в стрічку тепло) вибачте", - підписала фото зірка.
У коментарях їй залишили масу теплих слів. Багато хто звернув увагу на те, що старша дочка Лободи стала дуже схожа на неї.
"Єва все більше стає схожа на Вас. Особливо погляд", "Єва стає схожою на Вас.. помічали?", "Гарного Вам відпочинку! Фото дуже класні!", "Там, де ви, завжди тепло", "Як завжди шикарні! Гарного відпочинку!", "Ось воно материнське щастя! Чудово!",- пишуть користувачі Мережі.
Як змінювалося обличчя Алли Пугачової після пластичних операцій: "Така різна..."
"Я очманів": Тарапата емоційно висловився про розрив Огневич з переможцем "Холостячки"
Мартиновська жорстко потролила Сергія Притулу за лаштунками "Мастер Шеф": "Ненавиджу...
Ткач з "Квартал 95" поїхав з України, прихопивши дружину і дочку: "Нарешті дочекався"
Відомий російський актор зник безвісти в Казахстані: "Останній раз зв'язався з мамою..."
Нагадаємо, що Лобода показала, як молодша дочка ставиться до сестри: "Ой, яка Тілля...".
Ще Politeka писала, що Лобода розповіла про номер для українців, який обговорюють у мережі:"це шок".
Також Politeka повідомляла, що Лобода притиснула до себе старшу дочку:"як на маму схожа".