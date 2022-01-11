Відома українська співачка Світлана Лобода, яка давно будує кар'єру в Росії, показала свою старшу дочку Євангеліну на відпочинку за кордоном.

Як пише Politeka.net, після новорічних корпоративів Світлана Лобода нарешті вирушила відпочивати разом з сім'єю. На свіжих кадрах в Instagram вона показала свою дочку Єву, якій у квітні виповниться 11 років. Мама і дочка лежали на диванах, насолоджуючись відпочинком.

"Яке ж це щастя - січень. Починаю постити вам в стрічку тепло) вибачте", - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу теплих слів. Багато хто звернув увагу на те, що старша дочка Лободи стала дуже схожа на неї.

"Єва все більше стає схожа на Вас. Особливо погляд", "Єва стає схожою на Вас.. помічали?", "Гарного Вам відпочинку! Фото дуже класні!", "Там, де ви, завжди тепло", "Як завжди шикарні! Гарного відпочинку!", "Ось воно материнське щастя! Чудово!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Лобода показала, як молодша дочка ставиться до сестри: "Ой, яка Тілля...".

Ще Politeka писала, що Лобода розповіла про номер для українців, який обговорюють у мережі:"це шок".

Також Politeka повідомляла, що Лобода притиснула до себе старшу дочку:"як на маму схожа".