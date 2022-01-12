Популярна співачка Світлана Лобода вирушила відпочивати до океану і продемонструвала ідеальну пляжну фігуру в купальнику.

Як пише Politeka.net, зірка порадувала шанувальників жаркими кадрами. Лобода давно не живе в Україні, і в основному виступає в Росії. Проте минулого року співачка знову виявила бажання виступати на батьківщині і пообіцяла в майбутньому організовувати новий виступи в українських містах.

Зараз же Лобода вирушила відпочивати в екзотичну країну. Вона опублікувала нові фото, зроблені на тлі пальм з гамаком і океану.

На знімках співачка позувала в ефектному купальнику-бікіні з численними зав'язками. У ньому вона змогла продемонструвати накачаний прес і апетитні форми.

"Перші дні я просто дихала океаном. після початку читати сценарій. Сьогодні займаюся музикою, роблю аранжування по скайпу на нове шоу, перший концерт якого відбудеться 12 лютого в Мінськ Арена. ну і зробила пару фото. не можу ж я пропустити таку справу", - розповіла Лобода про свій відпочинок.

Її шанувальники не змогли стриматися.

"Світлана, ви завжди чарівні! Чекаємо швидкої зустрічі!", "Тропікано-жінка", "шикарна фігура, світла", "яка худа", "Приголомшлива фігура.... Світла молодець!", "Пупсик", "а чому ноги іксом?", "Просто попу причепила, від того і ноги не відповідають, вже не перший раз помічаю", "А навіщо взагалі потрібні стрінги, коли зад весь напоказ", - пишуть люди.

Нагадаємо, Лобода вразила видом в блискучому міні і ботфортах.

Як повідомляла Politeka, Лобода висловилася про свій номер для українців, який викликав змішану реакцію.

Також Politeka писала, що Лобода на відпочинку показала, як подорослішала її старша дочка.