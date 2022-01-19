Известная певица и актриса Анна Тринчер, которая отважилась на увеличение бюста, показала кадры из операционной и как все проходило.

Как сообщает Politeka.net, известная певица и эпатажная блогерша Анна Тринчер, которая собралась замуж за блогера Александра Волошина, поделилась с фанатами кадрами из операционной. В своих Instagram-сторис девушка не раз рассказывала, что собирается увеличить грудь, а затем показывала подготовку к этому шагу. Теперь же все случилось, и звезда выложила кадры прямо из операционной, а также показала себя после наркоза.

На снимках видно, что врачи копошатся над спящей в наркозе Анной. Также есть кадр с контейнеров, в котором хранились имплантаты. Есть фото, сделанные уже после операции, на одном из них певица как будто заглядывает под простынку и смотрит, есть ли там ее грудь. На еще одном снимке, Тринчер вывозит медперсонал в инвалидной коляске.

"Все, что я хотела в тот момент, это даблчизменю", - подписала сторис девушка.

На еще одном фото Аня показала себя сразу, как очнулась после операции, и выглядит она соответственно. "Я сразу после наркоза. Я не помню, как я это снимала", - подписала сторис певица.

Напомним, Тринчер перенесла пластическую операцию, Ксения Мишина решила не молчать: "Я вижу это так...".

Как сообщала Politeka, Анна Тринчер в чулках и неприличных позах вызвала ажиотаж: "Ого, как голодна".

Также Politeka писала, что Анна Тринчер показала самое сокровенное в кружевах перед зеркалом: "Пока привожу себя в порядок".