Как передает Politeka.net, в Инстаграм Екатерина Репяхова опубликовала фото своего сына и рассказала, как они побывали в больнице.
«Сегодня мы посетили планово нашего педиатра. Мишенька за последние несколько месяцев не поправился совсем, даже немного потерял. Педиатр сказала, что это нормально, Мишутка очень активный. Миша весит 9 кг. Рост 74 см», - рассказала Репяхова.
По словам девушки, ей повезло с педиатром, который всегда находится с ними на связи.
«Мы вакцинируемся по графику, начиная с роддома», - добавила Репяхова.
В комментариях молодой маме оставили массу теплых отзывов.
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«Какой красивый мужчинка», «Ангелочек», «Карапуз», «Какой милый у вас сыночек», «Здоровья ангелочку», «Счастливая мамочка», - пишут пользователи сети.
Как известно, Екатерина Репяхова является известным блогером, поэтому вся ее жизнь на виду.
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