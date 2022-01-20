Четвертая жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова не устает делиться с поклонниками рассказами о своем маленьком сыне Мише.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм Екатерина Репяхова опубликовала фото своего сына и рассказала, как они побывали в больнице.

«Сегодня мы посетили планово нашего педиатра. Мишенька за последние несколько месяцев не поправился совсем, даже немного потерял. Педиатр сказала, что это нормально, Мишутка очень активный. Миша весит 9 кг. Рост 74 см», - рассказала Репяхова.

По словам девушки, ей повезло с педиатром, который всегда находится с ними на связи.



«Мы вакцинируемся по графику, начиная с роддома», - добавила Репяхова.

В комментариях молодой маме оставили массу теплых отзывов.

«Какой красивый мужчинка», «Ангелочек», «Карапуз», «Какой милый у вас сыночек», «Здоровья ангелочку», «Счастливая мамочка», - пишут пользователи сети.

Как известно, Екатерина Репяхова является известным блогером, поэтому вся ее жизнь на виду.

Напомним, что Репяхова рассказала, где сейчас живет с Виктором Павликом: "Не секрет...".

Как сообщала Politeka, Репяхова похвасталась необычным подарком от Виктора Павлика: "Просто влюбилась...".

Также Politeka писала, что Екатерина Репяхова предупредила о своем "исчезновении": "Сегодня ухожу в...".