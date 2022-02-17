Как передает Politeka.net, Илона Гвоздева прославилась как талантливая украинская танцовщица, которая засветилась во множестве популярных шоу.

На кадрах в Инстаграм танцовщица показала свою старшую дочку - Рию. Гвоздева рассказала, что отдала дочь на гимнастику, и она уже радует потрясающими результатами.

"Мама всю жизнь мечтала родить дочку и отправить на танцы, а в итоге дочка родилась и влюбилась в гимнастику!



Я не стала перечить, расстраиваться и заставлять идти на танцы, мол Мама танцовщица и ты тоже будешь, нет





Я хочу слышать своих детей и их желания,если я вижу как горят ее глаза на занятиях по гимнастике, значит и результат будет желаемый, а ещё у нас невероятно классный педагог♥️, которая не просто учит наших малышей,а настолько влюбляет в данный вид искусства,что моя дочь днями и вечерами то и делает что отрабатывает задания и тренирует навыки! Дочка занимается все 4 месяца, а результаты шокируют меня уже





А вы родители, сами решаете, какое хобби выбирать вашим детям или прислушиваетесь к их интересам?!", — спросила Илона Гвоздева.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Красотка", "Умничка", "Я обязательно буду прислушиваться", "Красотка", "Молодец Рия! Занимайся и получай удовольствие!", "Куколка", "Бусинка мамина", "Чудесная девочка", "Красавица у вас дочечка", "Жду пока дети сами решат что им ближе по душе 👶пробовали несколько секций пока не идёт", "Маленькая принцесса", "У вас прекрасная дочечка".

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