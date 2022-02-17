Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Илона Гвоздева решила пообщаться с фанатами, ответив на некоторые их вопросы.
«Как прошли ваши первые роды?», - спросили у танцовщицы поклонники.
Она опубликовала фото из роддома со своей старшей дочкой Рией и поделилась историей.
«Прошли в роддоме «Ромашка» естественным путем длиною в 12 часов. И вспоминая их – это был ад, так как я неправильно тужилась при родовой деятельности, у меня все глаза были в крови от разрывов капилляров. Вокруг меня стояло 6 человек врачей и локтем помогали выдавить ребенка – это был ад», - призналась звезда.
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Гвоздева отметила, что врач, которая ее вела, была хорошей. Она до последнего была рядом и поддерживала роженицу.
«Но слава богу, роды прошли удачно, без особых осложнений. Только зрение чуток упало. Ни единого разрыва, растяжек и гематом», - отметила Гвоздева.
Напомним, что Гвоздева продемонстрировала, на что идет ради красивой фигуры: «После 30-ти уже…».
Как сообщала Politeka, Гвоздева засветила таланты маленькой дочки: "Всю жизнь мечтала".
Также Politeka писала, что Гвоздева не сдержала переживаний: «Самое страшное для меня…».