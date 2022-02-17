Відома танцівниця і переможниця одного з сезонів шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова похвалилася талантом своєї дочки.

Як передає Politeka.net, Ілона Гвоздьова прославилася як талановита українська танцівниця, яка засвітилася в безлічі популярних шоу.

На кадрах в Instagram танцівниця показала свою старшу дочку-рію. Гвоздьова розповіла, що віддала дочку на гімнастику, і вона вже радує приголомшливими результатами.

"Мама все життя мріяла народити дочку і відправити на танці, а в підсумку дочка народилася і закохалася в гімнастику!



Я не стала суперечити, засмучуватися і змушувати йти на танці, мовляти, Мама танцівниця і ти теж будеш, ні





Я хочу чути своїх дітей і їх бажання, якщо я бачу як горять її очі на заняттях з гімнастики, значить і результат буде бажаний, а ще у нас неймовірно класний педагог, яка не просто вчить наших малюків, а настільки закохує в даний вид мистецтва, що моя дочка днями та вечорами то і робить що відпрацьовує завдання і тренує навички! Донька займається всі 4 місяці, а результати шокують мене вже





А ви батьки, самі вирішуєте, яке хобі вибирати вашим дітям або прислухаєтеся до їх інтересів?!", — запитати Ілона Гвоздьова.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Красуня", "Розумничка", "Я обов'язково буду прислухатися", "Красуня", "Молодець Рія! Займайся та отримуй задоволення!", "Лялечка", "Намистинка мамина", "Чудова дівчинка", "Красуня у вас дочечка", "Чекаю поки діти самі вирішать що їм ближче до душі 👶пробували кілька секцій поки не йде", "Маленька принцеса", "У вас прекрасна дочечка".

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