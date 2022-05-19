Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - успешная украинская певица, которая заняла третье место на конкурсе "Евровидение", а также победила на шоу "Маска" в образе Солнца. Звезда также пробовала найти любовь на проекте "Холостячка", но построить отношения с победителем Андреем Задворным не удалось.
На новых кадрах Злата похвасталась новой прической, которую долго не носила.
"Кудряхи вошли в чат. Осталось уговорить режиссера, чтобы они остались в кадре. Теперь никаких креативных "пыток", - написала Огневич.
На втором сторис звезда уже показывала свой полный образ. Артистка была в стилах, пиджаке с поясом и в юбке.
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"Напоминает милитари стайл на улицах Нью-Йорка после Второй Мировой", - написала Огневич.
Напомним, "Холостячка" Огневич призналась, что поняла об Украине за время путешествий
А еще Politeka сообщала, что "Холостячка" Огневич в белом костюме заговорила о наболевшем
Также Politeka писала, что Злата Огневич пострадала из-за украинского языка в США