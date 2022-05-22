Как пишет Politeka.net, популярная украинская певица Оля Полякова показала себя без яркого макияжа и в естественном виде перед очередным концертом. Стоит отметить, артистка уже не первую неделю дает благотворительные концерты в поддержку Украины и занимается освещением ситуации с беженцами из-за агрессии россии в адрес нашей страны.

«Ждите, дорогие мои. Боже, я только приземлилась! Еду к вам, у меня очень задержали рейс, потому что сегодня был какой-то ураган. И мы очень долго не взлетали, сидели в самолете более чем три часа. Хух, устала! Но все равно очень буду счастлива для вас петь. Ждите меня.

Ох сейчас нецеплю ресницы, и сразу петь! Буду рада видеть» - рассказала Полякова о последних событиях своего дня.

Также телеведущая Маша Ефросинина показала отрывок из нового интервью с певицей Олей Поляковой.

«Сегодня на моём канале вышел новый выпуск #ВзрослыеДевочки… Не тот, что мы записали в феврале и которым хотели начать новый сезон! Не такой, к которому вы привыкли и за что полюбили наши с Олей посиделки: в нем нет смеха и забористых, легкомысленных историй» - поделилась мыслями Ефросинина.

Напомним, ранее Евгений Комаровский рассказал, с какой болью переживает новости об обстрелах Харьковщины.

Также Politeka.net писала, что Сердючка опубликовала щемящее видео, совсем не до смеха.

Кроме того Politeka.net сообщала, что жена ведущего "Маски" Остапчука в модном наряде ответила на претензии критиков.