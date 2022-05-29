Анна рассказала о том, что ее не устраивает в своей фигуре.

Популярная украинская блогерша и певица Анна Тринчер, которая также снималась в нескольких фильмах и сериалах, продолжает использовать любой повод, чтобы поднять популярность. Девушка публично устраивала скандалы с возлюбленным, семейные ссоры и пиарила дорожные наружения молодого человека и его походы в суд.

После увеличения форм Тринчер также стала делать на них всяческий акцент и решила в этот раз показать, как преображается при помощи очередных нарядов.

«Ничего не нашла из-за своих параметров. Маленький рост, широкие бедра и тонкая талия. Всю жизнь из-за этого чувствую дискриминацию низких девушек. Все надо укорачивать и подшивать» - пожаловалась Тринчер.

Также Тринчер решила показать фотосессию в нижнем белье, которую, видимо, сделала после пластической операции, но до того, как началась война.

На фотографиях Анна примерила три комплекта белья, и все они разные по цвету и фасону.

В подписи к фотографиям Тринчер написала: "Что-то из прошлой жизни. Мое любимое белье. Уже 4 года с ними. Комфорт, качество, а главное сделано в Украине для самых красивых девушек".

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