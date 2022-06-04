Популярная певица Ирина Федышин продолжает получать негативные отзывы под каждым обращением в сети. Это началось после того, как распространилась история с ее поведением во время судейства на Евровидении.

Фактически под каждой историей певицы, которую она выставляет в Инстаграм, можно заметить едкие и негативные отзывы о работе звезды. Также Федишин напомнила еще раз о своем анонсе концертов в поддержку Украины, которые пройдут в Испании.

Однако поведение Ирины в последнее время вызывает много негативных эмоций у украинцев, которые осуждают высказывания о ЛГБТ и циничные интервью Федишин.

«Спасибо за вашу позицию! 🇺🇦 🖤 ♥; За здоровую Нацию! 🇺🇦🔴⚫️Хорошо; Полякам могли поставить 12 а не 0 потому что они наши друзья; Мама ма маленькая долька лезбийской доньки; с луной прайда лгбт икона; как ни крути, тема эта утихнет не скоро, федишин бы ответить нормально; ЛГБТ имеют такие же права как не ЛГБТ мы все люди, это любовь, сердцу не скажешь; я осуждаю ее за позицию против ЛГБТ».

Также Федишин поделилась историй встречи с поклонниками:

«Встреча с украинцами в Испании, которые покинули Украину. Я хочу искренне поблагодарить всех, кто поддерживает Украину сегодня, которые укрыли наших матерей и детей.

Каждый украинец сегодня живет своей трудной историей жизни, слезы, к сожалению, многие ... но мы должны остаться! Самая темная ночь всегда перед рассветом 🙏💙💛» - пишет Федишин.

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