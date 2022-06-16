Как пишет Politeka.net, Даниэль Салем - известный украинский ведущий и ресторатор. Также знаменитость участвовал в "Танцях з зірками", "Голосі країни" и втором сезоне шоу "Маска". После 24 февраля Даниэль отправился служить в ВСУ. И как можно понять, звезда не просто селфится, а и правда стоит на защите Украины. А теперь стало известно, что Даниэль Салем попал под обстрел оккупантов.
"Во время боевого задания Даниэль Салем попал под обстрел. Наши защитники, благодарим", - было написано на кадрах, которые взял себе "Зірковий шлях".
На видео можно увидеть лежащего Даниэля на земле. Звезда смеялся.
"Даня всю жизнь мечтал стать звездой. И только ею стал - и оглог. Не будет пощады ни одному россиянину", - было написано в видео, которое Салем разместил у себя на страничке.
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