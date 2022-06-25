Телеведущая Регина Тодоренко, которая сейчас находится на последних сроках беременности, решила похвастаться рассказом о путешествии, разозлив украинцев.

Как пишет Politeka.net, Регина Тодоренко - российская телеведущая с украинскими корнями, ведь родом из Одессы. Звезда замужем за Владом Топаловым и сейчас пара ждет второго ребенка. Тодоренко решила уехать рожать на Бали. Теперь знаменитость в своем тг-канале постоянно рассказывает о своих приключениях. А в этот раз решила поделится мыслями о стихах.

"Когда я путешествую по миру, частенько записываю звуки стихии. Сегодня вода что-то шепчет. А ещё, если поставить такой шум младенцу, он скорее всего быстро уснет", - написала Тодоренко.

Украинцы решили вернуть Регину в жестокую реальность:

"А в Одессе утро началось с воздушной тревоги...", Вау! Какая чудесная идея! По миру это хорошо. А с Украины что-то записано? Там сейчас столько звуков! Особенно в последнюю ночь…", "40 ракет за ночь в Украину пустила россия. Этой ночью не спал никто. Но "звуки воды" это мило..", "Приезжай в Украину, здесь дети засыпают под звуки бомба и сгарядов".

Стоит отметить, несмотря на свои корни Тодоренко молчит о войне в Украине. Звезда решила не портить свою карьеру в россии, которая напала на ее родину.

Напомним, звезда "Женского квартала" Сопонару жестко прошлась по Тодоренко, которая молчит

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