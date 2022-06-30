Популярная украинская певица и жены Потапа Настя Каменских с начала вторжения рф улетела из страны и забрала родственников с собой. При этом Настя стала редко показывать личные кадры, чтобы не получить новую волну критики.

На своей странице в Инстаграм исполнительница теперь публикует фото и видео со своих благотворительных концертов в поддержку Украины и граждан.

«Начнется благотворительный матч между украинским ФК «Динамо Киев» и швейцарским ФК «Лозанна-Спорт», который я буду иметь в честь открыть, исполнив гимн Украины. Буду петь ради мира и помощи украинцам! Обязательно смотрите и вы этот матч на ТВ или онлайн и давайте вместе поддержим наших ребят!» - пишет Каменских под кадрами.

В сети также решили поддержать Каменских:

«Супер!!!🔥;Вперед, Динамо! Слава Украине! 💙💛; Lausanne 😍; Ждем в Канаде с благотворительными концертами 💙💛🙏Слава Україні!!!!💙💛; Крутая, все!!; Красавица💛; Умничка ❤️🙏; Давай, Слава Украине».

Ранее Настя Приходько высказала все, что думает о своем коллеге и известном украинском продюсере Алексее Потапенко (Потапе).

Так, в своем Фейсбук Приходько перепостила статью о том, что Потап и Настя Каменских навсегда отказались от выступлений в россии, сопроводив ее подписью: «Редкостное г**но, а не человек! Г**но и точка».

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