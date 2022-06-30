Melovin поделился своими размышлениями о том, как война в Украине навсегда изменила мир.

В своем Инстаграм популярный певец опубликовал пост, в котором выразил свои «мысли вслух».

«127 день войны с нашими «братишками» ваньками… Мир уже никогда не будет таким, каким он был раньше. Изменения происходят везде: в нашей ментальности, культуре и элементарной способности чувствовать и сопереживать друг другу. Все, что раньше было «не ко времени» – стало актуальным как никогда. Все, что «не все так однозначно» – оказалось кровавым террором и уничтожением нации, потому что сколько живу в Украине, фашистов, бандеровцев и неонацистов так и не увидел», - эмоционально написал артист.

Он признался, что нынешние попытки россиян оправдать себя и свою страну в интернете выглядят для него нелепыми и только подчеркивают отсутствие у соседнего народа права голоса, уважения к себе и человечности.

«Потому что только свита делает своего короля. А если у короля такая свита, то и доносить им правду уже нет никакого смысла. Для них банан всегда будет яблоком. Да и вообще, свиньи любят яблоки», - подытожил Melovin.

Он добавил, что безоговорочно верит в победу Украины в этой войне.

Напомним, Сумская взволнованно обратилась к украинцам после трагичного дня.

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