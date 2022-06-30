Популярна українська актриса Ольга Сумська, яка нещодавно виступала для військових, висловилася про чергові обстріли з боку окупантів. Відомо, що Сумська займається допомогою для українців і наших захисників, тому часто показує новини в Instagram.

"Ще один трагічний день ... 🙏 🏻 приліт ракети в Миколаєві! Люди благають надати захист і ППО!!!"- емоційно висловилася Ольга.

У мережі також відреагували на представлені кадри. Зазначимо, сама актриса залишила роботу в Театрі на час і зайнялася волонтерством.

"Господи, захисти Україну! 🙏Благати... 😭 ; Стан відчаю і безсилля вже повністю заполонило всю душу; щоб все ракети повернулися в 🙏; всі ракети повернулися в Росію; Без сліз на це не можна дивитися, скільки болю, скільки сліз принесли нам ці тварюки! Щоб ви всі були прокляті до кінця свого життя! Ви ж не люди! 😢 » - пишуть в мережі.

Раніше глава МЗС РФ Лавров заявляв, що ТЦ» Амстор", куди прилетіла російська ракета, нібито не працював. Ось тільки за даними податкової служби України, в торговому центрі в день теракту працювало 58 касових апаратів, загальна виручка яких склала 2.9 млн грн.

Саме це і розлютило Ольгу, адже всі українці сумують через жахливі обстріли окупантів:

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