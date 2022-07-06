Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - успешная украинская певица и главная героиня шоу "Холостячка". Звезда на проекте выбрала Андрея Задворного, но отношения сразу закончились у пары после проекта. На втором месте оказался Дмитрий Шевченко, львовский бизнесмен. Также Злата побеждала на проекте "Маска", где была в образе "Солнца". Не забывает Злата и о соцсетях, где делится с фанатами самым интересным.

На новых кадрах Злата показалась в футболке и джинсах под песню "Или хорошо так?". Ролик Огневич разместила в своем ТикТоке.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Все будет хорошо. Нужно только время", "Красиво-красиво, с тобой еще красивей", "выстоим, держись", "За Димкой скучаешь?", "Вы прекрасные и красивые", "Все будет хорошо. Николаев на связи".

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