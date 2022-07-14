Как пишет Politeka.net, популярная певица была шокирована обстрелом оккупантов по Виннице сегодня. Оккупанты и пропагандисты заявили, что ударили по специальому объекту, тогда как просто выпустили ракеты по мирным гражданам, устроив очередной террор.

«Винница. Ракетный удар по городу сегодня. На момент, когда я начала писать этот пост, было известно о 2 погибших и 12 раненых. Через несколько минут информация обновилась. Нацполиция сообщила о 12 погибших и 30 раненых. Невинные люди. Утро.

И желание сделать все возможное, чтобы прекратилось это целенаправленное уничтожение украинской нации. Пожалуйста, распространяйте информацию о преступлениях россии с переводом на английский. Мир должен это видеть» – прокомментировала Каменских.

Ранее популярная певица поделилась постом, в котором рассказала о важной встрече с музыкантами, с которыми работала ранее. Тем не менее, слова Каменских украинцы не оценили, ведь с 24-го февраля артистка дома ни разу не появлялась и сидит в Европе вместе со всей семьей.

«Во второй раз за время войны встречаюсь со своими музыкантами. На двух концертах, в Праге и два дня тому назад, в Тель-Авиве. В оба раза расплакалась от ощущения, будто все стало как раньше» - пишет Каменских.

Напомним, Могилевская пробрала до мурашек новыми кадрами из метро.

Как сообщала Politeka, "холостячка" Мишина огорошила видом, показав, есть ли у нее ботокс.

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