Как пишет Politeka.net, Кристина Соловий - известная украинская певица, которая прославилась благодаря проекту "Голос країни", где ее тренером был Святослав Вакарчук. Фронтмен "Океан Эльзы" и после проекта работал с молодым дарованием, став ее продюсером. Теперь за Кристиной следят десятки тысяч фанатов, которых артистка постоянно радует новыми песнями, а также личными кадрами.

А в этот раз Соловий решила показать себя, сделав селфи. звезда была в рубашке, которую приспустила с плеча, а под ней был кружевной наряд. Красотка улыбалась, впечатляя своей идеальностью.

Стоит отметить, что Кристина, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Звезда активно освещает войну в своем блоге, рассказывая на весь мир об ужасах, которые происходят в Украине.

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