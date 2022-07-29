Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса театра и кино, которая часто общается со своими фанатами в социальной сети инстаграм. Супруга продюсера "Квартал 95" Александра Божкова также много времени уделяет освещению последних новостей, которые могли взволновать украинцев.

«Вчера наше утро началось с плохих новостей. 😔 У меня нет слов, чтобы описать свои эмоции к врагу! Я хочу поблагодарить Вооруженные Силы Украины и силы территориальной обороны, которые защищают жизнь каждого из нас, иногда ценой собственных жизней.

И всех слов признательности будет недостаточно в такой ситуации. Киев и Харьков, Одесса и Мариуполь, Сумы, Черкассы и все другие города – наши воины защищают каждый клочок украинской земли. 🙏» - высказалась Анна.

Она добавила слова благодарности воинам за то, что даже в период войны актеры могут чувствовать себя нужными стране и достойно нести миссию на своем фронте, ведь это значительный вклад в победу над врагом и развитие экономики родной страны.

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