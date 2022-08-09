Шеф-повар и незменный судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво начал военную подготовку еще несколько месяцев назад, но в ВСУ или ТРО не вступал.

Ресторатор Эктор Хименес-Браво ответил, готов ли к такому развитию событий, когда ему придется встать на защиту государства с оружием в руках и идти на фронт. Свой комментарий кулинар дал в интервью для "24 Канала".

Эктор Хименес-Браво признался, что будет продолжать тренировку, потому что хочет быть готовым ко всему. Он отметил, что будет делать все для победы.

"Я тренировался и хочу тренироваться еще больше, потому что чувствую, что сейчас нужно быть готовым. 24 февраля никто не был готов. Может, мне нужно будет уйти на фронт. Знаю, что это опасно, но я готов делать все, что нужно для победы", – заявил кулинар Эктор Хименес-Браво.

Стоит отметить, что Эктор Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на кулинарном проекте "МастерШеф".

11 марта 2022 года Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения россии. В начале апреля телеведущий вернулся в Украину. У Хименеса-Браво есть украинское гражданство, его он получил в мае 2021 года.

Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" жестко высказал свое отношение к россиянам.

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