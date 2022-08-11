Как сообщает Politeka.net, сколько в Украине семей, столько и борщей, умноженных на частоту приготовления. То есть каждый раз даже у одной хозяйки борщ может быть иным: сегодня сварила на бульоне из домашней курицы, в следующий раз — на говяжьих ребрах, потом захочется постного с фасолью.
Шеф-повар и незменный судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво раскрыл, как приготовить борщ на утином бульоне с черносливом и нутом.
"Перед тем, как вы напишете в комментариях, что традиционный борщ вкуснее, я скажу: да, традиционный достоин всех наград в мире. Но ведь я шеф. Моя задача — сочетать вкусы и рекомендовать вам новые рецепты от души" — написал Эктор Хименес-Браво и добавил, что это его авторский рецепт.
Ингредиенты:
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- Для бульона (2,5 л):
- Утиная ножка — 1 шт.
- Чернослив — 100 г
- Чеснок — 1 зубчик
- Перец горошком — 4 шт.
- Лавровый лист — 1 шт.
Для борща:
- Готовая свекольно-томатная заправка
- Консервированный нут — 150 г
- Капуста — 100 г
- Свекла — 1 шт. (маленькая)
- Соль, перец
- Зелень
1.Сначала варим бульон: утиные ножки с черносливом и специями заливаем водой, ставим на плиту, даем закипеть. Затем делаем огонь поменьше и варим 3 часа.
2. После приготовления бульона варим сам борщ. Это будет просто и займет у вас еще минут 25 от силы.
3. В бульон добавляем готовую заправку из украинской свеклы и специй, туда же нут, капусту и еще немного свежей свеклы. Так варим еще минут 20−25 минут. Подаем горячим и с зеленью. Получается очень насыщенно и ароматно.
Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал изысканный рецепт соуса на скорую руку.
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