Как сообщает Politeka.net, сколько в Украине семей, столько и борщей, умноженных на частоту приготовления. То есть каждый раз даже у одной хозяйки борщ может быть иным: сегодня сварила на бульоне из домашней курицы, в следующий раз — на говяжьих ребрах, потом захочется постного с фасолью.

Шеф-повар и незменный судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво раскрыл, как приготовить борщ на утином бульоне с черносливом и нутом.

"Перед тем, как вы напишете в комментариях, что традиционный борщ вкуснее, я скажу: да, традиционный достоин всех наград в мире. Но ведь я шеф. Моя задача — сочетать вкусы и рекомендовать вам новые рецепты от души" — написал Эктор Хименес-Браво и добавил, что это его авторский рецепт.

Ингредиенты:

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  • Для бульона (2,5 л):
  • Утиная ножка — 1 шт.
  • Чернослив — 100 г
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Перец горошком — 4 шт.
  • Лавровый лист — 1 шт.

Для борща:

  • Готовая свекольно-томатная заправка
  • Консервированный нут — 150 г
  • Капуста — 100 г
  • Свекла — 1 шт. (маленькая)
  • Соль, перец
  • Зелень

1.Сначала варим бульон: утиные ножки с черносливом и специями заливаем водой, ставим на плиту, даем закипеть. Затем делаем огонь поменьше и варим 3 часа.

2. После приготовления бульона варим сам борщ. Это будет просто и займет у вас еще минут 25 от силы.

3. В бульон добавляем готовую заправку из украинской свеклы и специй, туда же нут, капусту и еще немного свежей свеклы. Так варим еще минут 20−25 минут. Подаем горячим и с зеленью. Получается очень насыщенно и ароматно.

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