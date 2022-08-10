Популярная украинская актриса Анна Саливанчук активно ведет социальные сети и рассказывает о себе, а также делится вкусными рецептами, полезными советами и общается с фанатами. В этот раз артистка уделила больше времени ответам на интересные вопросы.
Анна четко ответила, что никогда не смогла бы простить своему супругу. Как оказалось, речь идет об измене: «Никогда!».
Ответила также Саливанчук на вопрос о том, какой у нее размер бюста: «Был разный, от четвертого до седьмого».
Анна призналась, сейчас актрисой быть довольно тяжело, особенно из-за всех событий в стране. А отдых в Буковеле она выбрала, потому что это Украина и отдыхать лучше дома.
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Также Анна решила порадовать фанатов рецептом приготовления вкусных кабачков.
На своей странице в Instagram артистка поделилась интересным рецептом из кабачков и разместила видео, где показала весь процесс приготовления.
"Друзья, я не могла не поделиться с вами вкусным кабачковым рулетом с сыром. Уверена, что рулет будет смаковать вся ваша семья", - пишет Саливанчук.
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.
Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.
Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.