Любимая Эктора Хименеса-Браво счастлива, потому что видит, как он любит ее родину. Она видит, что повар готов на все ради Украины.

Как сообщает Politeka.net, незменный судья "Мастер Шеф" и кулинар Эктор Хименес-Браво обожает украинский Львов. В нем он даже недавно открыл ресторан. Повар признался, что отправился в старый красочный город, но его мучает тоска по любимой. В этом повар признался в своих Инстаграм-сториз.

Кулинар Эктор Хименес-Браво долгое время скрывал свою личную жизнь. Совсем недавно он впервые показал свою молодую девушку, с которой их разлучила война.

Мать его девушки сильно заболела после эвакуации из Ирпеня, поэтому была госпитализирована в Варшаве. Ресторатор отметил, что его возлюбленная вернется, как только ее матери станет лучше. Но тоска его не покидает.

На новых кадрах он показал улицы старого города и отметил, что хотел бы, чтобы рядом с ним была его возлюбленная.

"Знаете, где я... Привет, Львов. Я же говорил, что часто буду сюда приезжать. И вот я снова здесь во Львове. Так сильно хотел бы быть в этом замечательном городе со своей любимой", - признался Эктор Хименес-Браво и добавил грустное эмодзи.

Стоит отметить, что он вместе со своей возлюбленной уже очень долго, повар не хотел афишировать отношения, потому что есть много людей, которые этого не понимают.

Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" жестко высказал свое отношение к россиянам.

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