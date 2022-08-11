После взрывов на аэродроме в аннексированном Крыму российские туристы массово бегут с полуострова.

Видео многокилометровых пробок из автомобилей, пытающихся прорваться к мосту через Керченский пролив заполонили социальные сети.

Украинская журналистка и ведущая Рамина Эсхакзай не смогла пройти мимо и едко отреагировала на новость о бегстве россиян с полуострова. У себя в Инстаграм она разместила фрагмент видео, как бесконечные вереницы из автомобилей тянутся обратно в россию.

«Такая вот очередь на выезд в оккупированном Крыму… я не понимаю, что случилось? Власти россии говорят, что все под контролем. Прилетов не было… Наши подтвердили, что это какая-то вспышка. К чему эта суета? Ничего же не случилось», - задается вопросом ведущая.

Читатели страницы Рамины Эсхакзай принялись комментировать видео, без сарказма не обошлось.

"Говорят, сейчас в Крыму воздух стал чище, как начал этот сброд выезжать",

"Возможно по родине загрустили?",

"И не страшно ли по Крымскому мосту им двигаться? Такая жара, авось что-то и там сдетонирует 🤞",

"Да то же фейк, там все по плану идет",

"Так куда же все идут? Что там такое в Крыму? А если мост не выдержит такого количества машин и обвалится? 🤔",

"Люди, вы чего, а как же бархатный сезон?! море тепленькое, солнечно.... но уже без вас, подлецы)",

"Идет процесс самоочищения",

"Тикают, потому что засиделись, уже как 8 лет",

"Это ведь все монтаж, никто не уезжает",

"У нас люди из Харькова не уезжают, а эти твари при первом хлопке валят",

"Вероятно, погода испортилась и сезон внезапно кончился. Говорят там такие тучи были страшные",

"А это они ещё даже не начинали", - пишут в сети.

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