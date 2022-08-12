Как пишет Politeka,net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар и судья "Мастер Шеф". Звезда решила обратить внимание на публикацию Даши Квитковой, жены "Холостяка" Никиты Добрынина в Инстаграм.

"Я ни в коем случае не хочу оскорбить чужую культуру и благодарна за все теплое отношение к украинцам, которое вижу в разных странах, но будем честны:

Такого сервиса, как в Украине, нет нигде. Такой уровень бьюти-индустрии и специалистов в области косметологии. Да что там – нет таких мастеров маникюра и стилистов по волосам!", - начала свой пассаж Квиткова.

Ольга Мартыновская в своем блоге решила ответить знаменитости.

Фанаты сразу поняли, к кому обращается Ольга.

А после этого звезда решила выйти в эфир еще и в сторис, обратившись к украинцам.

"Никого не хотела обидеть", - написала Ольга.

"Дрзья, привет. хотела вас поблагодарить за активность под последней публикацией и сказать, что он точно не для того, чтобы мы разделились на "за" и "против", на лагеря где лучше в Украине или в Европе. Нет-нет, он не об этом", - сказала Ольга.

Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" насмешила украинцев кадрами своих развлечений

А еще Politeka сообщала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" показала, что ее расстроило в чужой стране: звезда не сдержала эмоций и выругалась.

Также Politeka писала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" в блузке с вырезом засветила лишнее в машине



