Певец Иван Дорн выступал в Крыму после событий 2014 года, и многие соотечественники его тогда осудили, но Иван считает, что делал все правильно. В интервью "ЖВЛ" он объяснил, почему продолжал выступать в россии после событий 2014 года.
Иван Дорн рассказал, что в начале войны он был в отпуске за границей вместе с женой и двумя детьми. После начала войны он отправил семью во Францию, потому что дети учатся во французской школе. Как отметил певец, школа – это единственное, что держит семью в этой стране.
Кроме того, певец был одним из тех артистов, которые продолжали выступать в россии, несмотря на аннексию Крыма и войну на Донбассе. Как объясняет Иван Дорн, своими концертами в россии он нес важный месседж, поэтому среди его аудитории много сознательных людей.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
"Бабки решают все": солистку KAZKA Зарицкую после очередного концерта разнесли по полной
Кремль позаботился об уничтожении гвардейской бригады россии: стремились замести следы
Украина приблизилась к переломному моменту: что произойдет на фронте в ближайшие недели
Мошенники добрались до самой богатой певицы Украины, звезда срочно обратилась к украинцам: "Прошу..."
"В 2013-2014 году я, как музыкальная личность понял, что мне нужно нести определенную ответственность перед своей аудиторией. Быть сознательным артистом, быть честным, быть прозрачным. Поэтому адекватные россияне среди моей аудитории - это большинство" , - отметил Иван Дорн.
Напомним, что Дорн завершает карьеру музыканта, появилось срочное обращение.
Как сообщала Politeka, Дорн признался, как обманул украинцев.
Также Politeka писала, что Иван Дорн впервые показал красавицу-дочь, такого никто не ожидал.