Иван Дорн признался, что продолжал после Майдана работать в россии, однако сейчас о концертах в рф не может быть и речи

Певец Иван Дорн выступал в Крыму после событий 2014 года, и многие соотечественники его тогда осудили, но Иван считает, что делал все правильно. В интервью "ЖВЛ" он объяснил, почему продолжал выступать в россии после событий 2014 года.

Иван Дорн рассказал, что в начале войны он был в отпуске за границей вместе с женой и двумя детьми. После начала войны он отправил семью во Францию, потому что дети учатся во французской школе. Как отметил певец, школа – это единственное, что держит семью в этой стране.

Кроме того, певец был одним из тех артистов, которые продолжали выступать в россии, несмотря на аннексию Крыма и войну на Донбассе. Как объясняет Иван Дорн, своими концертами в россии он нес важный месседж, поэтому среди его аудитории много сознательных людей.

"В 2013-2014 году я, как музыкальная личность понял, что мне нужно нести определенную ответственность перед своей аудиторией. Быть сознательным артистом, быть честным, быть прозрачным. Поэтому адекватные россияне среди моей аудитории - это большинство" , - отметил Иван Дорн.

Напомним, что Дорн завершает карьеру музыканта, появилось срочное обращение.

Как сообщала Politeka, Дорн признался, как обманул украинцев.

Также Politeka писала, что Иван Дорн впервые показал красавицу-дочь, такого никто не ожидал.