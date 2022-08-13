Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский ресторатор, шеф-повар и судья "Мастер Шеф". Недавно звезда показал свою возлюбленную - очень молодую девушку, имя которой звезда не раскрыл. А в этот раз в ТикТок Хименес-Браво показал, как его спутнице с ним повезло.

"Моей девушке повезло. Согласны?", - написал Эктор.

На кадрах Хименес-Браво показал множество блюд, которыми балует свою возлюбленную.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Представляю, как она что-то приготовит, ему не понравится и он такой: на балкон", "Возможно", "Еще и как", "100%", "Ну конечно", "Вы знаете украинский?", "А где бутерброды с колбасой?(", , "Возьмите меня замуж", "Удочерите меня пожалуйста"," "Сытая женщина - счастливая женщина, поэтому согласны, ей очень повезло. Счастья вам", "У Эктора Хименес-Браво есть девушка?", "А простые блюда готовить уметее? Что-то типа борща, вареников, ухи", "Конечно же согласны. В частности, вкусной еды. Вы еще и очень классный человек, поэтому ей дважды повезло. Счастья вам".

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