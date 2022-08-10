Эктор Хименес-Браво высказался о российской гастрономической культуре. Он пояснил, что на самом деле у русских нет их собственных блюд.

Российской гастрономической культуры не существует, все их блюда – это микс других кухонь, которые они украли во время Советского союза. Такое мнение высказал в интервью для "24 Канала" незменный судья "Мастер Шеф" и кулинар Эктор Хименес-Браво.

"Я был в россии, в Санкт-Петербурге. У россиян нет своей гастрономической культуры. Их кухня – это микс всего, что было в Советском Союзе. Я, как профессионал, знаю много кухонь, и могу сказать, что русская кухня – это ничего", - отметил кулинар.

Эктор Хименес-Браво подчеркнул, что в то время, как у Украины есть все культурные аспекты, у страны-агрессора россии – одни только фейки.

"Россияне говорят, что манты, плов, борщ – это все их. Нет! У каждой страны есть своя гастрономическая культура. У Украины она очень богата, что на время войны очень важно. Ведь наши "соседи" говорят, что Украина – фейковая страна. Простите, что? В нашей культуре есть все аспекты: литература, гастрономия, история и т.д. Сначала была Киевская Русь, а не москва", – добавил Эктор Хименес-Браво.

Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" жестко высказал свое отношение к россиянам.

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