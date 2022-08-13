Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица, которая занимала третье место на международном конкурсе "Евровидение", а также победила на шоу "Маска". А в прошлом году певица решилась пойти на шоу "Холостячка" в поисках своей второй половинки. На проекте победил бизнесмен Андрей Задворный, но он сразу бросил звезду после окончания съемок проекта. Не забывает Злата и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Злата поделилась кадрами в своем сторис, где устроила тренировку на коврике перед ноутбуком. Звезда была в топике и штанах, впечатляя своим трудолюбием.

"Йог 10-го левела. Таня подтвердит", - написала Злата, хвастаясь своей гибкостью.

Стоит отметить, Огневич, как и другие звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. А недавно звезда даже показала обстрелянное авто, на котором ездила выступать перед украинскими защитниками.

Напомним, "Холостячка" Огневич назвала по пунктам, что в Украине лучше, чем в Европе

Также Politeka сообщала, что "Холостячка" Огневич резко осадила украинцев, продвигающих русские песни

А еще Politeka писала, что "Холостячка" Огневич раскрыла украинкам свой топ звездного макияжа



