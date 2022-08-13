Актриса Анна Саливанчук, которая является женой продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, решила устроить опрос для фанатов и назвала о себе неожиданные факты.

Популярная украинская актриса Анна Саливанчук прославилась благодаря множеству ролей, не раз удивляла дерзкими образами на сцене и интриговала оригинальными нарядами в реальной жизни. Артистка активно ведет социальные сети, поэтому часто общается с фанатами.

«Давайте проверим, как хорошо вы знаете меня. 🙈 10 фактов обо мне, но некоторые из них ложны. Угадаете какие соответствуют действительности?

Я вторично в браке. Снималась в сериале "Женский врач". Прыгала с парашютом. У меня есть папа. Участвовала в шоу «Танцы со звездами». Люблю танцевать. Мой знак зодиака Лев. Имею роли в более чем 70 фильмах. Я окончила музыкальную школу. Обожаю своих фолловеров

«2, 6, 7, 8, 9, 10.🔥; 2, 6, 7, 8, 9,10😍😍; 2, 6, 7, 8, 9, 10 🤍; 1.2.3.6.7.8.10🔥; 2,4,6,8,10-соответствуют действительности; Вы первый раз в браке; И передаю поздравления с Шепетовки 🇺🇦😊😘; У вас нет папы; Не участвовали в Танцы со звездами; И мне кажется вы не прыгали с парашютом; Вы замечательная актриса, люблю смотреть с вами сторис)); Только 10 правильное)».

Ранее Саливанчук рассказала о проблемах медицинского обслуживания в курортах Карпат.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.