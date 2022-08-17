Украинский актер Тарас Цимбалюк признался, что с 2014 года снимался с россиянами и он к этому даже успел привыкнуть.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину, многие артисты потерял работу. В их числе также оказался украинский актер, звезда "Кріпосної" и "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк. Но он считает, что это мелочт по сравнению с тем, что происходит в Украине из-за россиян.

В интервью для "ЖВЛ" актер вспомнил своих молчаливых коллег из россии, которые стали популярными благодаря съемкам в Украине. В рф же они совсем не нужны, как артисты.

Знаменитость предупредил, что теперь российским актерам лучше не соваться в Украину.

"Идет к тому, что украинские актеры будут останавливать любые съмки в нашей стране, если там будут российские актеры. Однозначно. Ну, а как после всего может быть иначе?", - уверен Тарас Цимбалюк.

При этом он признался, что с 2014 года снимался с россиянами и он к этому даже успел привыкнуть.

"Мы не просто вместе снимались, мы вместе зависали, мы дружили даже. Более того, кто-то у кого-то даже детей крестил. Одним словом, эти люди здесь жили десятилетиями, практически не появляясь в россии до вторжения. А теперь переобулись или вообще молчат... И сейчас очень стыдно, что я с ними снимался", - подчеркнул артист.

Тарас Цимбалюк также добавил, что разочарован актерами, которые молчат из-за вторжения Украины и которых он раньше считал своими близкими друзьями. Актер позвонил им 25 февраля и призывал не молчать, но никто из них ничего не сделал: они не вышли на площадь и даже заблокировали номер Цимбалюка.

Напомним, что Цимбалюк из "Кріпосної" впервые разразился откровениями о разводе.

Как сообщала Politeka, Цимбалюк из "Крепостной" назвал украинку, в которой разочаровался.

Также Politeka писала, что Цимбалюк из "Крепостной" раскрыл, почему украинские актеры поголовно играют в российском "мыле".